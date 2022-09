EN DIRECT - Top 14 : suivez le match de l'Aviron Bayonnais à Toulon

Le grand retour dans l’élite pour l'Aviron Bayonnais. Les Ciel et blanc retrouvent le Top 14, et se déplacent à Toulon pour la première journée de championnat, ce samedi 3 septembre (17 heures). Après une saison de purgatoire en Pro D2, et au bout, le titre et la montée pour Bayonne, l'heure est venue de se frotter aux grosses écuries. À commencer par Toulon, qui a terminé aux portes du top six la saison dernière, plombé par un mauvais début de championnat. Le RCT du Senpertar Charles Ollivon, du Mugertar Anthony Etrillard et de l'ancien Bayonnais Aymeric Luc.

Dix week-ends, dix matches. C'est ce qui attend les hommes de Grégory Patat, le manager. "Un rouleau compresseur", comme le qualifie Camille Lopez, l'ouvreur mauléonnais arrivé cet été sur les bords de Nive. Avant-match dès 16h30 sur France Bleu Pays Basque pour la première de la saison, avec Stéphane Garcia, Eric Balhadère et Lucas Aizpurua.

Direct live radio dès 16h30 et commenté