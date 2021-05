EN DIRECT - Top 14 : suivez le match de l'UBB à Agen sur France Bleu Gironde

Revenue à la 5ème place du championnat, l'Union Bordeaux-Bègles dispute ce vendredi (18h45) à Agen le premier de ses deux matches en retard. L'occasion de s'installer un peu plus confortablement dans le wagon des qualifiables. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde.

Après avoir remporté un match importantissime face à Castres (20-16) le weekend dernier, l'UBB doit accélérer. Pendant que ses rivaux vont se reposer avant le sprint des deux dernières journées, elle met à jour un calendrier perturbé le mois dernier par la passage du Covid dans son vestiaire.

Dans un Top 14 incroyablement dense avec huit points d'écart entre le Racing, 3ème, et Lyon, 9ème, l'Union peut rêver d'un barrage à domicile mais peut aussi passer à la trappe.

Bonus fortement recommandé

Ce vendredi au stade Armandie, elle va devoir se défaire d'une équipe agenaise, condamnée depuis mi-avril à la Pro D2, et qui n'a toujours pas remporté le moindre match. Un adversaire largement à sa portée. A condition de ne pas prendre de haut le SUA et de mettre l'agressivité et l'engagement nécessaires.

L'UBB n'a pas le droit au faux pas. Elle sait qu'une victoire bonifiée la ramènerait à la hauteur du 4ème, Clermont. Avant de recevoir Montpellier mardi prochain avec l'objectif de monter pour la première fois de la saison sur le podium du championnat.

Jean-Baptiste Dubié fait son retour au centre de l'attaque. © Radio France - Justine Hamon

Comme prévu, le staff a mis quelques cadres (Poirot, Cobilas, Marais, Petti, Picamoles, Lucu, Jalibert, Cordero, Buros) au repos dans l'optique de la réception du MHR et procédé à onze changements dans le XV de départ avec notamment les retours de Douglas, Higginbotham, Dubié et Hulleu.

Les compos

SUA : Tolot - Gauban, Garrriges, Vaivai, Railevu - (o) Lacombe (m) Abadie - Jegerlehner, Jordaan, Briatte - Moreaux, Vernet - Ryan, Zarantonello, Tertrashvili.

Remplaçants : Martinez, Vanai, Zafra, Hocquet, Bellot, Vaka, Reid, Falatea.

UBB : Ducuing - Moefana, Lamerat, Dubié, Hulleu - (o) Seuteni (m) Lesgourgues (m) - Woki, Higginbotham, Roumat - Cazeaux, Douglas - Tameifuna, Maynadier, Kaulashvili.

Remplaçants : Dweba, Delboulbès, Jolmès, Lachaise, Gimbert, Botica, Uberti, Tabidze.

Suivez tous les matches de l'UBB sur France Bleu Gironde.

Agen - UBB, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 18h45.