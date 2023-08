EN DIRECT - Top 14 : suivez le match de la 2e journée entre l'ASM et l'USAP

Clermont retrouve le stade Marcel-Michelin et son public ce samedi à 17h00. Pour la réception de l'USAP, lors de cette 2e journée de Top 14, les Jaune et Bleu n'ont déjà plus le droit à l'erreur. Laminée par la promut Oyonnax en ouverture du championnat le week-end dernier, l'ASM doit aller chercher sa première victoire pour lancer sa saison.

ASM - USAP un match à vivre en direct et intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne à partir de 16h45 avec Evan Lebastard et Mathieu Croppi.

