EN DIRECT - Top 14 : suivez le match du CA Brive contre Lyon

Le CA Brive va tenter de se montrer à nouveau conquérant au Stadium. Alors qu'il s'est montré intraitable en début de saison contre les cadors, le CAB n'est plus en confiance à domicile depuis début décembre avec deux victoires à l'arrachée contre Paris et Pau, et deux revers contre le Racing 92 mais surtout Agen, concurrent direct dans la course au maintien, il y a une semaine.

Sonnés, les Brivistes se coltinent cette fois Lyon, 2e du Top 14, pour la 17e journée. Alors qu'un cycle de trois rencontres se termine ce samedi soir, et que deux week-ends sans Top 14 arrivent, le CAB compte bien redresser la barre. Mais le LOU, qui a l'opportunité de revenir à hauteur de Bordeaux en tête en cas de succès, se verrait bien manger une bête blessée. La rencontre, dont le coup d'envoi est donné à 20h30, est à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin en cliquant sur le player ci-dessous.

La 17e journée

Le classement