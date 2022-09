EN DIRECT - TOP 14 : Suivez le match du Stade Toulousain à Pau

Le Stade Toulousain se déplace chez la Section Paloise ce samedi pour la 3ème journée de TOP 14. Les Rouge et Noir sont leaders après deux victoires. Rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie et francebleu.fr dès 20h30.