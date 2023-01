EN DIRECT - TOP 14 : Suivez le match entre La Rochelle et Toulouse sur France Bleu Occitanie

C'est un match très attendu par les amateurs du Top 14. La Rochelle, championne d'Europe en titre reçoit, ce samedi soir, le Stade Toulousain, leader du Top 14, à l'occasion de la 15e journée de championnat. Sur le papier l'affiche est alléchante mais dans les faits ça reste à voir.

Des absents de taille dans les deux équipes

D'abord parce que de nombreux joueurs cadres seront absents et ça sera le cas dans les deux équipes. Du côté des Toulousains, le staff poursuit sa rotation. Une partie des joueurs cadres Antoine Dupont, Julien Marchand et Anthony Jelonch sont en vacances cette semaine.

Ces derniers succèdent à Peato Mauvaka, Romain Ntamack et Matthis Lebel qui, eux, étaient absents le week-end dernier face à Clermont. Il reste également encore quelques joueurs à l'infirmerie notamment Thibaud Flament et Ange Capuozzo.

Désir de revanche côté Rochelais

Chez les Maritimes aussi on compte des absents de taille. Le centre Jonathan Danty qui s'est blessé le week-end dernier au genou sera forfait pour au moins plusieurs semaines selon son staff. Yoan Tanga est lui aussi sur le carreau pour ce match. Le troisième ligne n'est pas remis de sa blessure au pectoral.

Mais malgré toutes ces absences, le match s'annonce serré et l'ambiance bouillonnante au Stade Marcel Deflandre, encore à guichets fermés. Et puis les Rochelais auront très certainement le goût de la revanche : sur les neufs derniers matchs joués contre le Stade toulousain, les "Jaune et Noir" ont perdu... neuf fois.

