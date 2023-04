Top 14 : pas d'exploit pour Bayonne à La Rochelle (26-6)

L'Aviron Bayonnais se déplaçait en Charente-Maritime pour la reprise du Top 14. Mais les ciels et blancs n'ont pas fait long feu face à La Rochelle qui, avant le match, était à 6 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Après un début de match accroché mais où les bayonnais ont été très pénalisés (7 pénalités en 25 minutes), Thomas Berjon inscrit le premier essai des rochelais à la 22ème minute (10-0). La réaction des bayonnais est intéressante avec deux passages dans les 22 mètres adverses convertis par Camille Lopez par deux coups de pied (13-6). Le jeune Hugo Reus qui fêtait sa première titularisation avec La Rochelle ajoute 3 points sur la sirène (16-6).

La suite, c'est un début deuxième mi-temps où les bayonnais se sont montrés imprécis et n'ont pas concrétisé leurs quelques occasions. Toujours pénalisés, les basques ne tiennent plus le ballon et sont régulièrement sanctionnés par l'arbitre à l'image de Facundo Bosch et Maxime Machenaud. Après une série de pick-and-go, les rochelais finissent par trouver la faille et Rémi Picquette ajoute 5 points pour les locaux (69'), transformé par Reus (26-6). Les bayonnais auront quand même réussi à priver La Rochelle d'un point de bonus offensif.

Bayonne est sur une série de trois défaites consécutives et devra conserver son invincibilité à Dauger la semaine prochaine contre le champion de France, Montpellier.

