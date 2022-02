EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Lyon - Biarritz sur France Bleu Pays Basque

Suivez le déplacement du Biarritz Olympique à Lyon ce samedi 26 février, rencontre comptant pour la 19e journée de Top 14. Probablement l'opposition la plus déséquilibrée sur le papier entre le 3e et le dernier du championnat, mais l'occasion pour

Biarritz va avoir fort à faire. Une semaine après la claque subie à Paris, le BOPB est à Lyon, ce samedi 26 février, pour y affronter le LOU. La lanterne rouge du Top 14 (24 points) chez le troisième du championnat (49 pts), pour le compte de la 19e journée (17h15). Les chances de maintien se réduisent de plus en plus, mais ne sont pas encore totalement perdues. Et même si la priorité est désormais dans les réceptions à venir à Aguiléra, faire un coup à Lyon, même si cela s'approcherait d'un exploit, serait de bonne augure avant d'accueillir Toulon, un concurrent direct, le week-end prochain.

▶ Avant-match LOU-BO à 17h, juste après le match Ecosse-France

▶ Coup d'envoi 17h15 avec David Talec et Stéphane Garcia

