EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Montpellier-Biarritz sur France Bleu Pays Basque

Biarritz pour bien finir sa saison. Le BO (14e, 24 pts) se rend à Montpellier ce samedi 26 mars pour y affronter le leader du Top 14 (60 pts). Alors qu’il ne reste plus que six journées de championnat et que Biarritz toujours lanterne rouge est quasi-condamné à la relégation, les Rouge et blanc veulent terminer correctement leur aventure dans l'élite du rugby français. Sur une série de trois défaites, le BO veut jouer "libéré face à des Cistes qui restent sur deux défaites lors de leur trois derniers matches. Début du match 17 heures, avant-match dès 16h30 sur France Bleu Pays Basque.

Live radio du match