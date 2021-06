EN DIRECT - Top 14 : Suivez le match pour le maintien de l'Aviron Bayonnais sur France Bleu Pays Basque

L'Aviron Bayonnais a son destin en main. Pour éviter de passer par un barrage à Biarritz, le finaliste de la Pro D2, samedi prochain et assurer leur maintien direct, les hommes de Yannick qui ont 4 points d'avance sur Pau doivent s'imposer ou faire match nul face au Stade Français ce samedi 5 juin (21h05) lors de la 26e et dernière journée de Top 14. En face, les Parisiens (7e) toujours en course pour une qualification pour les phases finales doivent enchaîner un 6e succès consécutif. Ce match s'annonce à haute tension. En cas de défaite, Bayonne devra compter sur un faux pas des Palois à domicile face à Montpellier qui n'a plus aucun enjeu.

Composition des équipes

Aviron Bayonnais

Ugo Boniface John Ulugia Sam Nixon Mariano Galarza Guillaume Ducat Asier Usarraga Arnaud Duputs Afa Amosa Michael Ruru Manuel Ordas Aymeric Luc Malietoa Hingano Peyo Muscarditz (c) Rémy Baget Gaetan Germain

Remplaçants : 16. Torsten Van Jaarsveld, 17. Swan Cormenier, 18. Konstantine Mikautadze, 19. Jean Monribot, 20. Guillaume Rouet, 21. Yan Lestrade, 22. Filimo Taofifenua, 23. Luc Mousset

Stade Français

Moses Alo-Emile Tolu Latu Paul Alo-Emile (c) Paul Gabrillagues Yoann Maestri Antoine Burban Pablo Matera Sekou Macalou James Hall Joris Segonds Telusa Veainu Jonathan Danty Waisea Nayacalevu Sefanaia Naivalu Kylian Hamdaoui

Remplaçants : 16. Lucas Da Silva, 17. Vasil Kakovin, 18. Pierre-Henri Azagoh, 19. Loïc Godener, 20. Arthur Coville, 21. Adrien Lapègue, 22. Mathieu De Giovanni, 23. Giorgi Melikidze

Arbitre : Mathieu Raynal