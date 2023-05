EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Racing - Aviron Bayonnais sur France Bleu Pays Basque

L'Aviron Bayonnais se déplace au Racing, un concurrent direct dans la course au top six, ce samedi 6 mai (17 heures) pour continuer de rêver à une hypothétique qualification en phases finales. Vivez le choc en direct radio et commenté sur France Bleu Pays Basque.

Lors du match aller, en septembre, les coéquipiers de Denis Marchois, s'étaient imposés 31-25 à Jean Dauger © Radio France - GI/FBPB Choc de Ciel et blanc, pour continuer à rêver de phases finales. L' Aviron Bayonnais (8e, 54 pts) se rend au Racing (7e, 56 pts) ce samedi 6 mai, dans le cadre de la 24e journée de Top 14 . Un choc, à trois journées de la fin de saison, pour écarter un concurrent direct au top six, voire aux places qualificatives pour la Champions Cup. Pour cela, l'Aviron devra réaliser un exploit dans l'Arena francilienne et aller chercher une deuxième victoire à l'extérieur cette saison. Avant-match de ce choc dès 16h30 sur France Bleu Pays Basque, coup d'envoi 17 heures.