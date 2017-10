EN DIRECT - Top 14 : suivez le match sous forte pression de Brive contre Castres

Le CA Brive reçoit Castres, ce samedi à 18h45, pour la 7e journée du Top 14. Battus six fois en autant de matchs, les Brivistes doivent impérativement l'emporter pour rester en vie dans la course au maintien.

C'est un match qui s'apparente déjà à une finale dans la course au maintien en Top 14 pour le CA Brive. Défait lors des six premières journées, le CAB, dernier du classement avec un point, reçoit le Castres Olympique ce samedi à 18h45 pour la 7e journée du championnat. Les Corréziens, pointés à cinq longueurs d'Oyonnax et Agen les deux autres équipes distancés en bas de tableau, doivent l'emporter pour conserver leurs chances de maintien. Rendez-vous à partir de 18h40 sur France Bleu Limousin pour suivre ce match en intégralité avec Nicolas Blanzat et Bruno Marty.