EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Toulon - Aviron Bayonnais sur France Bleu Pays Basque

Un premier déplacement en forme de "test" pour l'Aviron Bayonnais . Une semaine après leur victoire sur le Stade Toulousain , les Ciel et blanc se déplacent à Toulon ce samedi 26 août. La Rade, là où il y a bientôt un an, pour leur retour en Top 14 , les Bayonnais s'étaient lourdement inclinés après avoir cédé dans la dernière demi-heure . Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Le RCT n'a pas réussi à se qualifier pour les phases finales, et a débuté la saison par une défaite à Lyon (27-15), quand l'Aviron a décroché une qualification histoire en Champions Cup, qui l'a obligé à s'armer en conséquence . Une soirée rugby à vivre dès 20h30 avec

à 20h45, le coup d'envoi d'Irlande - Samoa , dernier match de préparation avant le début de la Coupe du monde, depuis Jean Dauger

, dernier match de préparation avant le début de la Coupe du monde, depuis Jean Dauger à 21h, le début du match Toulon - Aviron Bayonnais, depuis Félix Mayol

► Toulon - Bayonne et Irlande - Samoa en live

