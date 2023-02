EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Toulouse - Bayonne sur France Bleu Pays Basque

L' Aviron Bayonnais peut-il réussir l'exploit de battre le Stade Toulousain à Ernest Wallon et par la même occasion de remporter les deux confrontations de la saison contre le leader du Top 14 ? Réponse ce samedi 4 février dans un choc à vivre sur France Bleu Pays Basque. Les Rouge et blanc, certes privés de leurs internationaux qui disputent le Tournoi des Six Nations avec le XV de France , n'en restent pas moins redoutables. Pour Bayonne, l'objectif est d'aller chercher une deuxième victoire loin de Jean Dauger, après Clermont en novembre .

► Live radio et commenté sur France Bleu Pays Basque

