EN DIRECT - Top 14 : suivez le match UBB - Biarritz sur France Bleu Pays Basque

Un choc des extrêmes. Ce dimanche 2 janvier, le Biarritz Olympique (14e ; 18 pts) se déplace à Bordeaux pour y affronter l'UBB (1er ; 42 pts). Loin du premier match de la saison où, le BOPB héroïque s'était imposé contre les Girondins, pour son retour en Top 14. Dans un mois de janvier qui va compter pour la course au maintien, et avant des matches contre Perpignan et Brive, les Rouge et blanc se mesure à ce qui se fait de mieux actuellement dans le championnat de France. Match décalé à 16h (après le report de Montpellier-Toulon) à vivre à 16 heures sur France Bleu Pays Basque.

Avant-match dès 15h45

Le match, les résultats et le classement