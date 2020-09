EN DIRECT - Top 14 : suivez le premier match de la saison du CA Brive contre Bayonne sur France Bleu Limousin

Six mois après son dernier match officiel, le CA Brive retrouve la compétition ce dimanche soir

Le CA Brive retrouve donc le Top 14 ce dimanche soir pour la 1re journée. A 20h45, les rugbymen corréziens accueillent ceux de Bayonne pour ce premier match de la saison 2020-2021.

Plus de six mois après leur dernier match officiel et l'arrêt prématuré de la saison précédente de Top 14, les Brivistes ont hâte d'en découdre de nouveau sur un terrain.

Cette opposition, qui met aux prises les deux derniers promus dans l'élite il y a un an déjà, est à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat et Bruno Marty en cliquant sur le player ci-dessous.

Les matchs de la 1re journée

Le classement