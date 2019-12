EN DIRECT – Top 14 : suivez Lyon-Bayonne en intégralité sur France Bleu Pays Basque

L'Aviron Bayonnais joue à Lyon ce samedi 21 décembre pour la 12e journée de Top 14. Face à l'ex-leader du championnat, invaincu à domicile et obligé de réagir après une série compliquée, les Basques devront croire au miracle de Noël. A vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque.

Toulouse, France

L'Aviron Bayonnais, qui n'a plus gagné depuis deux mois et demi, glisse vers la fin du classement et a besoin de points. Malheureusement pour les hommes de Yannick Bru, le menu des fêtes s'annonce indigeste : déplacement chez le nouveau leader, Bordeaux-Bègles, après un voyage chez son dauphin, Lyon, ce samedi 28 décembre (14h) pour la 12e journée du Top 14.

Du coup, les Bayonnais ne se mettent pas d'objectif et donc de pression comptable sur ces deux rencontres. De quoi les libérer et les rendre dangereux chez un LOU mal en point ces dernières semaines ?

