EN DIRECT - Top 14 : suivez Lyon-UBB sur France Bleu Gironde

Une première période catastrophique, une défaite (27-10) sans discussion et un énorme coup de gueule de Christophe Urios. Les joueurs de l'UBB ont toujours en tête ce lundi 5 octobre de cauchemar à Gerland.

Une défaite qui paradoxalement leur avait fait le plus grand bien. Une claque pour un déclic en déplacement où l'Union s'imposera ensuite à six reprises.

On sait que si on fait la première mi-temps de Brive à Lyon, le match sera vite plié.

Mais à l'heure de retrouver des Lyonnais avec qui elle est à égalité de points au classement, l'UBB se focalise sur le présent et un début de saison où elle semble encore chercher la bonne carburation. A l'image de son dernier match face à Brive (29-10) où elle a d'abord été apathique puis conquérante.

Maxime Lamothe et Maxime Lucu seront titulaires à Gerland. © Radio France - Justine Hamon

"Jouer à Lyon c'est un vrai test, rappelle Christophe Urios. Ce sont des concurrents directs. On s'attend à un match intéressant, chouette à préparer. On sait que si on fait la première mi-temps de Brive à Lyon, le match sera vite plié. On est prévenu. Il faudra qu'on soigne l'entame de match."

Le staff a procédé à huit changements dans le XV de départ. La première ligne est entièrement renouvelée, Kane Douglas revient en 2ème ligne tout comme Maxime Lucu à la mêlée. L'Union alignera une troisième ligne "new-look" avec les jeunes Alban Roussel et Bastien Vergnes-Taillefer aux côtés de Mahamadou Diaby qui sera capitaine à Gerland.

La compo

XV de départ : Buros - Mori, Dubié, Seuteni, Lam - Jaibert (o) Lucu (m) - Diaby, Roussel, Vergnes-Taillefer - Cazeaux, Douglas - Kaulashvili, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Maynadier, Poirot, Marais, Woki, Lesgourgues, Trinh-Duc, Moefana, Tameifuna.

LOU-UBB, match de la 5ème journée de Top 14, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 15h.