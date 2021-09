EN DIRECT - Top 14 : suivez Montpellier-Stade Toulousain sur France Bleu Occitanie

Le Stade Toulousain se déplace à Montpellier ce samedi après-midi. Les Rouge et Noir vont tenter la passe de trois après leurs victoires face à La Rochelle et Toulon. Coup d'envoi à 17h, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie !