EN DIRECT - Top 14 : suivez Pau - Stade Rochelais sur France Bleu La Rochelle

La fin de la saison régulière de TOP 14 de rugby approche. En comptant les rencontres de cette 20ème journée, il ne reste plus que sept matchs avant le début des phases finales. Pau reçoit ce samedi à 17 heures 15 le Stade Rochelais. Entre les deux équipes, la dynamique est inverse. Pau est 12ème au classement avec seulement deux points d'avance sur Perpignan et six sur Brive, la marge de manœuvre des béarnais est de plus en plus réduite pour se maintenir en Top 14.

La défaite à Toulouse la semaine dernière peut apparaître logique pour des palois battus 34 à 10, mais les derniers matchs à domicile apparaissent maintenant comme capitaux pour les béarnais pour éviter la relégation.

samedi 4 mars, réception de La Rochelle

samedi 15 avril ou 16 avril réception de Clermont

samedi 6 mai ou 7 mai réception de Castres

samedi 27 mai réception de Montpellier

De son côté La Rochelle veut enchaîner un troisième succès consécutif pour se donner toutes les chances de terminer à la deuxième place du championnat, synonyme de qualification en 1/2 finale directement. Après Pau, le calendrier à l'extérieur est beaucoup plus compliqué pour les maritimes :

samedi 25 mars, déplacement à Bordeaux

samedi 6 mai, déplacement au Vélodrome à Marseille pour Toulon

samedi 13 mai, déplacement à Montpellier

Section Paloise / Stade Rochelais, une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle ce samedi à 17 heures 15.

Composition du Stade Rochelais :

Les titulaires : Hayden THOMPSON-STRINGER, Pierre BOURGARIT (cap), Georges-Henri COLOMBE REAZEL, Thomas LAVAULT, Will SKELTON, Ultan DILLANE, Levani BOTIA, Yoan TANGA, Thomas BERJON, Antoine HASTOY, Jules FAVRE, Jonathan DANTY, Ulupano SEUTENI, Dillyn LEYDS, Brice DULIN.

Les remplaçants : Quentin LESPIAUCQ, Léo AOUF, Romain SAZY, Kyle HATHERELL, Paul BOUDEHENT, Jules LE BAIL, Raymond RHULE, Joel SCLAVI

