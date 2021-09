EN DIRECT — Top 14 : suivez Perpignan-Biarritz sur France Bleu Pays Basque

Après avoir débuté sa saison sur une superbe victoire face à l’UBB, le BO se rend à Aimé Giral ce samedi à 15h05. Objectif : deuxième victoire de rang pour Biarritz face à un concurrent direct à la course au maintien.

Continuer sur sa lancée pour le Biarritz Olympique. Étincelants la semaine dernière contre Bordeaux-Bègles, les Biarrots se déplacent à Perpignan ce samedi après-midi (15h05) avec le plein de confiance et la volonté de réaliser un coup. En face, l'Usap veut balayer les doutes de la défaite à Brive pour enfin lancer sa saison. Un remake de la dernière finale de Pro D2 à la 2ème journée de Top 14 et la perspective d'une rencontre déjà importante dans la course au maintien.

► USA Perpignan / Biarritz Olympique Pays Basque, à vivre en intégralité dès 14h45 sur France Bleu Pays Basque