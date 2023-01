EN DIRECT - Top 14 : suivez Racing 92 - Stade Rochelais sur France Bleu La Rochelle

Top 14 : 16ème journée ce week end. Après une parenthèse Champions Cup, le championnat reprend ses droits avec un déplacement au Racing 92 pour le Stade Rochelais. Les maritimes fraîchement qualifiés pour les 8ème de finale de la grande coupe d'Europe, visent maintenant le haut du tableau en Top 14.

Pour le manager irlandais de La Rochelle, Ronan O'Gara "C'est un match charnière pour la suite de la saison. Soit on vise une des deux premières places pour une qualification directe en demi-finale, soit on se battra sans doute pour rester dans le Top 6." Un coach qui au passage a piqué certains de ses joueurs dernièrement, un peu en demi-teinte comme le deuxième ligne Rémy Piquette :

"Oui çà vexe quand il te pique comme çà. Mais il sait ce qu'il provoque quand il le fait, c'est un bon coach, et derrière, tu n'as qu'une envie, c'est de prouver que tu as ta place, et tu cherches à le montrer."

Un Stade Rochelais qui évoluera sans ses internationaux, Uini Atonio, Grégory Alldritt, Reda Wardi, ou autre Thomas Lavault retenus avec l'équipe de France pour préparer le Tournoi des 6 nations. En revanche, bonne nouvelle le 3eme ligne Yoann Tanga longuement touché aux pectoraux est de retour ce week end.

La composition du Stade Rochelais :

Les titulaires : Joel SCLAVI, Quentin LESPIAUCQ, Georges-Henri COLOMBE REAZEL, Romain SAZY (cap), Rémi PICQUETTE, Ultan DILLANE, Rémi BOURDEAU, Yoan TANGA, Tawera KERR-BARLOW, Antoine HASTOY, Raymond RHULE, Jules FAVRE, Ulupano SEUTENI, Teddy THOMAS, Pierre POPELIN.

Les remplaçants : Samuel LAGRANDE, Léo AOUF, Paul BOUDEHENT, Levani BOTIA, Thomas BERJON, Brice DULIN, Pierre BOUDEHENT, Aleksandre KUNTELIA.

Racing 92 / Stade Rochelais, une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle, et francebleu.fr

