EN DIRECT - Top 14 : suivez Racing 92-UBB sur France Bleu Gironde

Depuis que Christophe Urios a pris les commandes de l'UBB, elle a pris l'habitude d'aller s'imposer à Nanterre. D'abord en novembre 2019 dans le sillage de son Fidjien Semi Radradra (30-34). Puis en janvier dernier sur la plus petite des marges (32-33) grâce à sa solidarité défensive.

"On sait qu'on peut le faire parce qu'on l'a déjà fait, rappelle l'arrière Romain Buros. On sait que ce sera un match compliqué, on ne les décrochera pas facilement mais on a l'intention de produire notre jeu et de faire le maximum pour gagner ce match. On rentre dans la période difficile. C'est maintenant qu'on va voir si on a le cran de rester là où on est."

L'UBB a également sorti le Racing en quart de finale de Champions Cup (24-21) au stade Chaban-Delmas. Autant dire que les Franciliens ont beaucoup de bonnes raisons de s'offrir le scalp de l'équipe girondine. D'autant qu'ils ont déjà perdu à l'Arena cette saison face à Montpellier et qu'ils restent sur une défaite (12-10) à Brive.

Si elle est privée de Matthieu Jalibert et Guido Petti qui ont pris leur semaine de repos obligatoire, l'Union alignera ses autres internationaux. Cameron Woki débutera en 3ème ligne, Yoram Moefana au centre, Romain Buros à l'arrière et Santiago Cordero à l'aile. le demi de mêlée Maxime Lucu et le pilier tongien Ben Tameifuna débuteront sur le banc.

Les compos

Racing 92 : Beale - Thomas, Vakatawa, Fickou, D.Taofifenua - (o) Russell (m) Machenaud - Chouzenoux, Tanga, Diallo - Moreaux, Jones - Colombe, Chat, Kolingar.

Remplaçants : Baubigny, Gogigashvili, Hemery, Lauret, Gibert, Chavancy, Imhoff, Gomes Sa.

UBB : Buros - Cordero, Seuteni, Moefana, Lam - (o) Trinh-Duc (m) Lesgourgues - Diaby, Picamoles, Woki - Jolmes, Douglas - Cobilas, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Dimcheff, Kaulashvili, Roussel, Vergnes-Taillefer, Lucu, Dubié, Ducuing, Tameifuna.

Racing 92 - UBB, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 20h30 avec Arnaud Carré et Erwan Chassin.