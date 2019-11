EN DIRECT – Top 14 : suivez Section Paloise / Toulon sur France Bleu Béarn

Pau, France

Les Palois (3e) retrouvent le Top 14 avec appétit ce samedi au Hameau. Et cela tombe bien, parce que c'est un gros morceau qui se présente, le RCT. Les Varois sont 5e au classement et voient revenir dans leur équipe des joueurs importants comme les internationaux tricolores Charles Ollivon et Baptiste Serin, ou encore l'Italien Sergio Parisse qui étrennera son nouveau maillot Rouge et Noir.

Côté Béarnais, sans Votu, Dumoulin et Waqaniburotu, les derniers blessés en date qui viennent s'ajouter à une liste déjà longue, le duo Godignon/Manca a choisi d'aligner Baptiste Pesenti en 8, et compte bien sûr sur la charnière Marques/Hastoy.

à lire aussi Les clés du match : la Section Paloise pour repartir fort face à Toulon

Un match à vivre dès 17h30 pour l'avant-match à l'antenne de France Bleu Béarn, et à suivre en live ci-dessous !