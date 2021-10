EN DIRECT - Top 14 : suivez Section Paloise-UBB sur France Bleu Gironde

Pour l'instant, tout roule pour l'UBB. 19 points au compteur et une deuxième place au classement. Mais le contenu des prestations girondines pose encore question tant l'équipe a du mal à être constante sur toute la durée d'un match à l'image de celui livré samedi dernier face à Montpellier (27-23).

En Béarn, l'Union va devoir serrer les rangs face à une équipe qui a battu Lyon et Montpellier et qui récupère la plupart de ses cadres après avoir fait tourner le weekend dernier à Toulouse (38-10). Une équipe plus coriace, plus déterminée, notamment dans son stade du Hameau où elle a décidé de ne plus se laisser marcher sur les pieds après y avoir concédé sept défaites la saison dernière.

Avec les Argentins

Mais l'UBB a aussi des arguments et se déplace à Pau avec la "grosse" équipe. Elle enregistre le retour de quelques "papas". Le pilier Vadim Cobilas touché par le Covid avant la reprise du championnat et qui débutera sur le banc. Mais aussi son duo international argentin, Guido Petti et Santiago Cordero, de retour du Rugby Championship.

Guido Petti, retour d'un des leaders du pack girondin. © Radio France - Justine Hamon

"Ils nous apportent l'expérience de joueurs de très haut niveau, reconnaît l'entraîneur des avants Julien Laïrle, ils nous amènent une énergie supplémentaire. Ils ont énormément envie de jouer avec nous, on l'a beaucoup ressenti depuis qu'ils sont rentrés. Ils amènent une détermination, une énergie, une rigueur aussi, que ce soit Guido par la touche ou Santi sur la ligne de trois quarts-quarts. C'est important de rentrer des mecs de ce niveau."

Le staff a procédé à trois autres changements dans le XV de départ avec les titularisations de Jefferson Poirot en première ligne, d'Alexandre Roumat en troisième ligne et de Romain Buros à l'arrière.

La compo

XV de départ : Buros - Cordero, Seuteni, Moefana, Lam - Jalibert (o) Lucu (m) - Petti, Roumat, Woki - Marais, Douglas - Tameifuna, Lamothe, Poirot (c).

Remplaçants : Dimcheff, Paiva, Jolmes, Diaby, Lesgourgues, Trinh-Duc, Dubié, Cobilas.

Section Paloise-UBB, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 15h.