EN DIRECT - Top 14 : suivez Stade Français - Biarritz sur France Bleu Pays Basque

"On ne lâche rien, surtout pas le match de demain." Voilà les mots de Matthew Clarkin (voir plus bas), le manager biarrot, ce vendredi, veille de match entre le BOPB et le Stade Français. Les deux équipes s'affrontent ce samedi pour le compte de la 18e journée de Top 14 (17 heures). Biarritz, qui reste sur une belle victoire face à la Rochelle il y a deux semaines, est toujours lanterne rouge, à trois points du barragiste Toulon (qui se déplace à Perpignan). L'occasion peut-être de faire un coup dans la course au maintien. Mais face au BO, les Parisiens partent largement favoris, eux qui restent sur une victoire probante à Toulouse. Loin, bien loin, de l'équipe en dents de scie qui était venue perdre à Biarritz lors de la phase aller en novembre dernier.

▶ Le live radio sur France Bleu Pays Basque

16h30 : le Club Omnisport

16h45 : l'avant-match SF-BO

17h : coup d'envoi

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Match commenté, résultats et classement