EN DIRECT - Top 14 : suivez Stade Français / La Rochelle sur France Bleu La Rochelle

Top 14 : c'est la 12ème journée ce week end. Le Stade Français reçoit le Stade Rochelais à 21 heures 05. Les maritimes restent sur une série de deux belles victoires consécutives face à l'Union Bordeaux Bègles et la Section Paloise. Deux rencontres à domicile. Les Rochelais plus friables à l'extérieur cette saison devront rester sur le même rythme à Paris. De leur côté, les parisiens restent sur une défaite à Biarritz 17 à 14, et globalement ne comptent que quatre victoires en onze rencontres.

Le 15 de départ de La Rochelle : Dany PRISO, Pierre BOURGARIT (cap), Ramiro HERRERA, Thomas LAVAULT, Rémi PICQUETTE, Rémi BOURDEAU, Matthias HADDAD, Paul BOUDEHENT, Thomas BERJON, Jules PLISSON, Raymond RHULE, Jonathan DANTY, Rico BULIRUARUA, Arthur RETIERE, Brice DULIN

Les remplaçants : Facundo BOSCH, Léo AOUF, Will SKELTON, Grégory ALLDRITT, Tawera KERR-BARLOW, Pierre POPELIN, Levani BOTIA, Guram PAPIDZE

Le 15 de départ : Moses ALO-EMILE, Lucas DA SILVA, Giorgi MELIKIDZE, Paul GABRILLAGUES (cap), Pierre-Henri AZAGOH, Antoine BURBAN, Romain BRIATTE, Talalelei GRAY, James HALL, Joris SEGONDS, Lester ETIEN, Alex ARRATE, Waisea NAYACALEVU, Harry GLOVER, Léo BARRÉ

Les remplaçants : Tolu LATU, Vasil KAKOVIN, Juan John VAN DER MESCHT, Loic GODENER, Arthur COVILLE, Ngani LAUMAPE, Kylan HAMDAOUI, Paul ALO-EMILE

Stade Français / Stade Rochelais une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle dès 20 heures 50 pour l'avant match.