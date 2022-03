EN DIRECT - Top 14 : suivez Stade Français-UBB sur France Bleu Gironde

Après une semaine de vacances, l'UBB a repris le collier et entame le sprint final de la phase régulière à Paris. Sans victoire depuis leur succès face à Castres le 29 janvier, les joueurs de Christophe Urios ont perdu leur place de leader au profit de Montpellier et ont vu Castres, Lyon et Toulouse se rapprocher dangereusement.

A six journées de la fin, l'Union n'a plus de marge mais a encore les cartes en mains. Elle va tenter de décrocher la deuxième victoire de sa jeune histoire au stade Jean Bouin, sur la pelouse d'un Stade Français, actuellement 9ème et dans l'obligation de l'emporter pour rester dans la course à la qualification.

Stade Français-UBB, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 20h30.