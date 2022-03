EN DIRECT - Top 14 : suivez Stade Rochelais - Brive sur France Bleu La Rochelle

Top 14 : avec un match en retard à Toulon ( le 19 mars ) le Stade Rochelais n'a plus que huit rencontres à jouer avant la fin de la saison régulière. Quatre à domicile, Brive ce week end, le Racing, Perpignan et le Stade Français. Quatre à l'extérieur, Toulon, Bordeaux, Toulouse et Lyon. Avec la réception de Brive, sur le plan comptable un succès bonifié est souhaitable, mais les corréziens restent sur une belle prestation face à Toulon.

Stade Rochelais / Brive, à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle dès 16 heures 45 ce samedi pour l'avant match.