EN DIRECT - Top 14 : suivez Stade Rochelais - Toulon sur France Bleu La Rochelle

Le Stade Rochelais va devoir montrer son meilleur visage ce dimanche soir face à Toulon. Invaincus à Marcel Deflandre depuis le début du championnat, les maritimes devront retrouver leur jeu et se rassurer devant leur public avant un autre match à forte intensité à Toulouse dimanche prochain. L e RCT avec quatre anciens rochelais dans leurs rangs, Ihaïa West, Jérémy Sinzelle, Mathieu Tanguy et Dany Priso. Une rencontre particulière à plus d'un titre, pour le capitaine de La Rochelle, Grégory Alldritt :

"Cette rencontre va être sympa. Ils nous connaissent bien. Mathieu Tanguy et Dany Priso vont vouloir nous marquer physiquement devant, et puis derrière Jérémy connaît parfaitement notre système de jeu. Cela va être intéressant."

Stade Rochelais / Toulon à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle ou Francebleu.fr dès 20h50 pour l'avant match.

