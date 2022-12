EN DIRECT - Top 14 : suivez Stade Rochelais-UBB avec France Bleu Gironde

C'est la bête noire de l'Union Bordeaux Bègles. Cinq défaites sur les cinq dernières confrontations avec les Jaune et Noir. C'est dire le challenge qui attend l'UBB pour la 13e journée du Top 14. L'Union, 8e compte 5 points de retard sur le Stade Rochelais, 4e, qui vient d'enchaîner deux victoires en Champions Cup.

Côté composition pour l'UBB, il y a 10 changements dans le XV de départ par rapport au match contre les Sharks de Durban. Retour de plusieurs cadres : Maxime Lucu, Romain Buros et Mahamadou Diaby chez les titulaires. Thomas Jolmès, Bastien Vergnes, Matthieu Jalibert et Tani Vili chez les remplaçants. A noter aussi, des absents importants : Jefferson Poirot, Ben Tameifuna, Kane Douglas, Cyril Cazeaux et Madosh Tambwe. Le jeune talonneur Connor Sa fera quant à lui sa première apparition.

Ecoutez le match commenté sur France Bleu Gironde

