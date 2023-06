EN DIRECT - Top 14 : suivez Stade Rochelais - Union Bordeaux Bègles sur France Bleu La Rochelle

On connaîtra ce samedi le deuxième finaliste pour le Top 14. Qui pour rejoindre Toulouse le samedi 17 juin prochain au Stade de France ? Le Stade Rochelais, et l'Union Bordeaux Bègles lèvent la main bien haut pour obtenir ce dernier ticket. Après un nouveau titre européen acquis aux dépends du Leinster, les maritimes semblent partis avec une longueur d'avance, en terme de confiance notamment.

Mais en face, l'UBB a surpris en barrage en éliminant Lyon, 32 à 25 même en étant en infériorité numérique. Des girondins qui s'invitent à ce stade de la compétition pour la troisième année de suite.

Le Stade Rochelais s'apprête de son côté à jouer une quatrième 1/2 finale de Top 14 depuis 2017

2017 : 1/2 finale Toulon / La Rochelle à Marseille perdue 15 à 18 par La Rochelle

1/2 finale Toulon / La Rochelle à Marseille perdue 15 à 18 par La Rochelle 2019 : 1/2 finale Toulouse / La Rochelle à Bordeaux perdue 20 à 06 par le Stade Rochelais

1/2 finale Toulouse / La Rochelle à Bordeaux perdue 20 à 06 par le Stade Rochelais 2021 : 1/2 finale Racing 92 / La Rochelle à Lille remportée 19 à 06 par les maritimes

Cette première opposition en 1/2 finale du Top 14, entre le Stade Rochelais et l'Union Bordeaux Bègles nous fera certainement penser aux joutes de la Pro D2 d'antan. Une Pro D2, finalement pas si loin que çà pour ces deux clubs. La Rochelle était remontée en Top 14 en 2014, il y a moins de dix ans, et l'UBB en 2011. Ce bras de fer en Top 14 permettra à l'un ou à l'autre d'un peu plus s'affirmer dans l'élite du rugby français.

Le match en direct

Stade Rochelais / Union Bordeaux Bègles à vivre ce samedi et en intégralité dès 16h45 sur France Bleu la Rochelle, et sur francebleu.fr

