EN DIRECT - Top 14 : suivez Stade Toulousain-Racing 92 sur France Bleu Occitanie

Le Stade Toulousain est de retour à Ernest-Wallon ! Pour la 16e journée de Top 14, les Rouge et Noir reçoivent le Racing 92 (21h05). Match à suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie !

Ils n'ont pas joué à la maison depuis le 27 novembre dernier ! Les rugbymen du Stade Toulousain sont de retour à Ernest-Wallon ce samedi soir pour la réception du Racing 92. Coup d'envoi à 21h05 !

Ugo Mola profite de ses internationaux, forfaits la semaine dernière pour rejoindre le XV de France et donc disponibles ce soir. Antoine Dupont et Romain Ntmack sont titulaires à la charnière. François Cros et Anthony Jelonch débutent sur le banc.

En revanche, c'est le jeune Ian Boubila qui est titulaire au talon à cause des absences des internationaux (Marchand et Mauvaka) et de Guillaume Cramont. L'équipe sera-t-elle en forme après n'avoir disputé qu'un seul match officiel en janvier ?

Match à suivre en direct à la radio

France Bleu Occitanie vous fait vivre la rencontre dès 20h30 avec l'avant-match, avant le coup d'envoi à 21h05 :