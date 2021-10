EN DIRECT - Top 14 : suivez Stade Toulousain-Section Paloise sur France Bleu Occitanie

Le Stade Toulousain reçoit la Section Paloise ce samedi à Ernest-Wallon (17h). Les Toulousains veulent décrocher une sixième victoire d'affilée. Suivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 16h30.

Le Stade Toulousain dispute son quatrième match de la saison à domicile ce samedi. Il reçoit à partir de 17 h la Section paloise à Ernest-Wallon.

Le Stade est la seule équipe encore invaincue cette saison, large leader du Top 14 avec six points d'avance sur son dauphin avant le début de la sixième journée. La Section paloise est 5e. Les Vert et Blanc viennent d'enchaîner deux victoires face à Montpelier et Perpignan.

Suivez la rencontre en direct

Suivez l'intégralité de Stade Toulousain-Section Paloise sur France Bleu Occitanie dès 16h30 :

Les compos

Après avoir fait tourner l'effectif à Biarritz la semaine dernière, le staff toulousain aligne quasiment toutes les stars du club face aux Béarnais.

Seule absence notable, celle de Thomas Ramos. L'arrière toulousain a disputé les cinq premières rencontres de la saison. Il est au repos aujourd'hui. Maxime Médard débutera à l'arrière.

