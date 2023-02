EN DIRECT - TOP 14 : Suivez Toulon contre Toulouse sur France Bleu Occitanie

Le Stade Toulousain va-t-il poursuivre sur sa bonne dynamique ? Après avoir très bien négocié les deux premiers matchs des doublons avant la coupure, les Toulousains vont devoir montrer ce dont ils sont capables face aux Toulonnais au stade Vélodrome à Marseille ce samedi, à l'occasion de la 18e journée de Top 14.

Leader du championnat

Il est vrai avec 14 points d'avance sur le troisième du classement du championnat, le Stade Toulousain est dans une position plutôt confortable pour aborder le match dans la cité phocéenne. Mais attention justement à ne pas tomber dans le piège et à ne pas relâcher la pression comme le faisait remarquer cette semaine, au micro de France Bleu Occitanie, l'entraîneur de la défense Laurent Thuéry .

Et pour parvenir à battre les Varois, en meilleure forme depuis ce début de l'année, les Toulousains pourront compter sur le retour de deux internationaux François Cros et Melvyn Jaminet. En revanche, Ange Capuozzo et Jack Willis ne seront pas du voyage.

Délocalisé à Marseille

Un match qui se jouera devant près de 45.000 spectateurs dans le Vélodrome de Marseille. Et même si une partie des supporters toulonnais râlaient à l'annonce de cette délocalisation, l'ambiance devrait être au rendez-vous ce samedi.

