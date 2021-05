EN DIRECT - Top 14 : suivez Toulon - UBB sur France Bleu Gironde

Après la victoire non bonifiée du Stade Français face au LOU, l'UBB ne peut plus être délogée du Top 6. L'Union se déplace sur la pelouse du RCT, obligé de vaincre. Un succès à Mayol lui ouvrirait d'autres horizons. A suivre sur France Bleu Gironde à partir de 14h30

Le 19 sur 20 réalisé lors des quatre derniers matches a mis l'Union à l'abri et lui a même permis de revenir à hauteur du Stade Rochelais et à un point du leader Toulouse. D'où la perspective de rallier directement les demi-finales sans passer par la case barrages.

L'année dernière, on surfait sur quelque chose qu'on n'arrivait pas bien à contrôler. Là, on contrôle les choses.

Ca passera a priori par deux victoires. Ce samedi à Toulon où elle n'a jamais gagné et samedi prochain à Chaban face au Stade Toulousain. Compliqué mais pas impossible pour une Union décomplexée et qui veut se donner les moyens de finir sa saison en boulet de canon.

"Je nous trouve plus costauds, annonce Christophe Urios. Même dans le discours des joueurs, dans la préparation, dans la façon de s'approprier le truc. Je trouve que les leaders sont exceptionnels, engagés. Pas de leaders ? Ton groupe est plat. Quand ton groupe est plat, tu ne gagnes jamais rien. L'année dernière, on surfait sur quelque chose qu'on n'arrivait pas bien à contrôler. Là, on contrôle les choses."

Le RCT aura la pression. 6èmes avec une marge infime sur la concurrence, les Varois sont dans l'obligation de battre l'Union pour espérer jouer leur qualification samedi prochain à Castres, autre prétendant.

"Est-ce qu'on va juste se satisfaire de remplir l'objectif ou est-ce qu'on veut montrer qu'on est une grande équipe, s'interroge le centre Rémi Lamerat. On cravache comme des cons depuis douze mois. Est-ce qu'on part là-bas en vacances ou est-ce qu'on continue d'essayer d'asseoir un peu plus nos convictions et nos ambitions? J'ai ma petite réponse. On verra bien samedi."

Embêté par un pépin au genou, Ben Lam fait son retour. © Radio France - Justine Hamon

Mardi face à Montpellier (57-9), Christophe Urios s'est offert le luxe de laisser au repos Tameifuna, Cazeaux, Woki, Higginbotham, Lucu, Lam et Ducuing. Le staff joue la carte de la fraîcheur et a procédé à onze changements dans son XV de départ. Avec l'idée de regarder les yeux dans les yeux un RCT sur lequel l'UBB compte aujourd'hui dix points d'avance.

La compo

UBB : Ducuing - Cordero, Seuteni, Lamerat, Lam - (o) Jalibert (m) Lesgourgues - Petti, Higginbotham, Woki - Cazeaux, Jolmes - Tameifuna, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Lamothe, Paiva, Douglas, Lachaise, Lucu, Botica, Uberti, Kaulashvili.

