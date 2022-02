EN DIRECT - Top 14 : suivez Toulouse-UBB sur France Bleu Gironde

Début décembre, c'est un choc au sommet qui avait opposé les deux équipes au stade Chaban-Delmas. Vainqueur (17-7), l'UBB avait chipé le fauteuil de leader à son adversaire.

Près de trois mois plus tard, l'Union occupe toujours la tête du championnat même si elle a été freinée successivement par Toulon et le Racing. En revanche, le tenant du titre a lâché du lest puisqu'il n'a pas réussi à retrouver le chemin de la victoire enchaînant six revers. La pire série de son histoire en Top 14.

Entre un champion dans l'obligation de réagir et une UBB désireuse de remettre la marche avant, le choc s'annonce brûlant. Et il sera à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 20h30.