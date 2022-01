EN DIRECT - Top 14 : suivez UBB-Biarritz sur France Bleu Gironde

Privée de compétition depuis le 11 décembre en raison du Covid, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit ce dimanche (16h) la lanterne rouge biarrote pour effacer le couac du match aller et conforter sa place de leader. A suivre sur France Bleu Gironde à partir de 15h30.

Au repos forcé pendant deux weekends, l'UBB a des fourmis dans les jambes. Après le report de son match de Champions Cup aux Scarlets, après celui de son déplacement à Toulon en raison d'une dizaine de cas de Covid dans ses rangs, l'Union retrouve le Top 14 ce dimanche à Chaban-Delmas.

Leader du championnat, l'équipe girondine reçoit le BO, dernier du classement. Un match des extrêmes qu'elle aborde pourtant avec beaucoup de sérieux. Car le souvenir de la défaite (27-15) concédée en ouverture à Aguiléra est encore présent.

"Ça a été une sérieuse piqûre de rappel. On avait un peu la tête chaude, ils nous l'ont refroidie" explique Christophe Urios qui reconnaît que cette défaite inaugurale a aidé l'Union de se remettre au travail et de se hisser en tête du classement.

Retours de Lamerat et Marais, un banc XXL

Si l'UBB a, depuis, rectifié le tir, elle n'oublie pas que Biarritz est avec La Rochelle, la seule équipe à l'avoir battue en Top 14 cette saison. Elle a donc a cœur de remettre les pendules à l'heure pour bien lancer l'année 2022, conforter sa première place et faire plaisir aux 22 000 supporters attendus avant le retour des jauges dans les stades.

Rémi Lamerat revient au cœur de l'attaque girondine. © Radio France - Justine Hamon

Pour un match où il sera essentiel de dicter le tempo, le staff a confié les clés du jeu au duo Yann Lesgourgues et François Trinh-Duc. Deux cadres absents depuis le 30 octobre font leur retour. Le centre Rémi Lamerat qui intègre la ligne de trois-quarts aux côtés d'UJ Seuteni. Et le deuxième ligne Jandre Marais qui débutera sur un banc XXL en compagnie entre autres, de Cameron Woki, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert.

La compo

UBB : Buros - Cordero, Seuteni, Lamerat, Lam - (o) Trinh-Duc (m) Lesgourgues - Roumat, Picamoles, Petti (c) - Jolmes, Douglas - Cobilas, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Dweba, Kaulashvili, Marais, Woki, Lucu, Jalibert, Mori, Tameifuna.

UBB-BO, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 15h30 avec Arnaud Carré, Erwan Chassin et l'ancienne internationale Virginie Rabaste.