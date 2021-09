EN DIRECT - Top 14 : suivez UBB-Brive sur France Bleu Gironde

Christophe Urios ne s'est pas attardé sur la pelouse de Chaban-Delmas ce vendredi. "Une mise en place, c'est une mise en place collective, explique le manageur, j'ai vu une mise en place individuelle."

"Il faut faire attention. C'est une équipe très physique, qui ne lâche rien. Si on n'est pas prêt à se sacrifier les uns pour les autres, ça risque de nous faire drôle. Je ne suis pas inquiet mais ça me donne de l'eau à mon moulin pour mes dernières causeries."

Mettre de l'huile dans les rouages

Christophe Urios attend donc de voir si son équipe mettra autant de cœur à l'ouvrage qu'elle l'a fait samedi dernier à Castres (23-23). Il espère aussi qu'elle sera en mesure de mieux gérer ses temps forts. "C'est là où on doit progresser, reconnaît le capitaine Jefferson Poirot, réussir à avoir le même niveau d'engagement pour pouvoir contrer une équipe comme Brive mais réussir aussi à mettre notre jeu en place. Il faut être efficace. C'est ce qui nous manque sur le début de saison."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Corréziens ont démarré en trombe avec deux succès bonifiés à domicile face à Perpignan et Pau. Mais l'Union, en retard sur son tableau de marche, ne peut pas lâcher des points à domicile. "Ce sera un gros morceau, explique Jean-Baptiste Dubié, mais c'est une équipe qui se déplace à Chaban-Delmas. C'est notre forteresse, on retrouve notre public, on a cet appui là qui va nous amener quelque chose de plus. Que ce soit Brive ou une autre équipe, chaque réception sera un défi par rapport à nos objectifs."

Mahamadou Diaby revient dans le XV de départ. © Radio France - Justine Hamon

Le centre débutera sa saison au sein d'un XV de départ où on compte huit changements. Yann Lesgourgues sera associé à Matthieu Jalibert à la charnière alors que Maxime Lucu, victime d'un plaquage spectaculaire à Castres, sera sur le banc. A noter les retours de blessures de Cyril Cazeaux et Mahamadou Diaby. Comme prévu certains joueurs (Douglas, Roumat, Lamerat) ont été ménagés.

Les compos

Le XV de l'UBB : Buros - Mori, Moefana, Dubié, Lam - Jalibert (o) Lesgourgues (m) - Diaby, Picamoles, Woki - Cazeaux, Jolmes - Tameifuna, Maynadier, Poirot.

Les remplaçants : Lamothe, Paiva, Marais, Vergnes-Taillefer, Lucu, Trinh-Duc, Seuteni, Kaulashvili.