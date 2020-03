EN DIRECT - Top 14 : suivez UBB - Castres sur France Bleu Gironde

Dans la foulée de son exploit à Clermont, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit Castres ce dimanche (12h30). L'occasion de décrocher une troisième victoire consécutive et d'asseoir encore un peu plus sa première place au classement. A suivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr