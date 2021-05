EN DIRECT - Top 14 : suivez UBB - Montpellier sur France Bleu Gironde

Après avoir fait le job à Agen (3-49), l'UBB met à jour son calendrier avec son deuxième match en retard. 8ème fin avril après le passage du Covid dans son vestiaire, elle a repris sa marche en avant pour se hisser à la 4ème place.

Pour grimper une marche supplémentaire, elle doit battre Montpellier à Chaban-Delmas. Avec une équipe qui retrouve une dizaine de titulaires laissés au repos le weekend dernier et l'envie de faire un pas de plus vers des phases finales qui semblent lui tendre les bras.

On s'est préparé à ça. Si on n'est pas capable de rester concentré, appliqué et mobilisé, c'est qu'on est une petite équipe.

Pas question donc de se relâcher ni de trembler au moment de conclure. "Si on fait ça, on n'a rien à foutre dans le Top 6, martèle Christophe Urios. On s'est préparé à ça. Si on n'est pas capable de rester concentré, appliqué et mobilisé, c'est qu'on est une petite équipe."

Face à l'Union, un MHR qui finit la saison en trombe. 13ème et moribond cet hiver, Montpellier s'est réveillé, a quasiment assuré son maintien en Top 14 et sauvé sa saison en s'adjugeant la Challenge Cup face aux Anglais de Leicester (18-17).

La compo

UBB : Buros - Hulleu, Uberti, Moefana, Cordero - (o) Jalibert (m) Gimbert - Petti, Picamoles, Roumat - Marais, Douglas - Cobilas, Lamothe, Poirot.

Remplaçants : Maynadier, Paiva, Jolmes, Lachaise, Lesgourgues, Botica, Seuteni, Tabidze.

