EN DIRECT - Top 14 : suivez UBB-Montpellier sur France Bleu Gironde

En mai dernier, l'Union Bordeaux-Bègles avait logiquement éparpillé (57-9) la bleusaille montpelliéraine envoyée au feu trois jours après la victoire du club héraultais en Challenge Cup. Ce samedi, la tache s'annonce autrement plus difficile.

Revanchard après une saison qui l'avait vu galérer pour finir à la 10ème place, le MHR s'est promis de partir à point. Après cinq journées, il occupe le 8ème rang avec un bilan équilibré (deux victoires, un nul, deux défaites) et reste sur une victoire autoritaire (21-11) face à La Rochelle.

Picamoles forfait

"C'est une équipe discipline, efficace, réaliste et qui a une défense avec beaucoup de pression sur le jeu au sol" explique l'entraîneur des trois-quarts Frédéric Charrier.

L'UBB, elle, a marqué les esprits en s'imposant pour la première fois de son histoire au stade de Gerland. Et elle espère confirmer dans son jardin de Chaban-Delmas pour rester sur le podium du Top 14. Même si elle ne tourne pas encore à plein régime.

"Ça met du piment dans la saison, avoue le capitaine Mahamadou Diaby. Si tout était parfait, on se reposerait sur nos lauriers. On sent qu'on a encore une marge de progression et malgré ça on gagne donc c'est plus qu'encourageant. Ça nous garde en alerte, on se fait remonter les bretelles assez souvent et on a besoin de ça aussi pour continuer à progresser."

1ère titularisation de la saison pour le 2ème ligne Jandre Marais. © Radio France - Justine Hamon

Le staff a procédé à six changements dans le XV de départ avec notamment la première apparition du jeune ailier Nathanaël Hulleu. L'arrière Nans Ducuing remplace Romain Buros et disputera son 100ème match sous le maillot de l'Union. A noter également le retour d'Alexandre Roumat sur le banc des remplaçants. Et l'absence de l'ancien montpelliérain Louis Picamoles qui devait débuter et qui a dû renoncer suite à une blessure aux adducteurs.

La compo

XV de départ : Ducuing - Hulleu, Seuteni, Moefana, Lam - Jalibert (o) Lucu (m) - Diaby, Roussel, Woki - Marais, Douglas - Tameifuna, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Maynadier, Poirot, Cazeaux, Roumat, Lesgourgues, Trinh-Duc, Dubié, Kaulashvili.

UBB-MHR, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 15h.