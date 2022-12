EN DIRECT - Top 14 : suivez UBB-Montpellier sur France Bleu Gironde

Le succès ramené du stade Marcel Deflandre est venu rappeler qu'il allait encore falloir compter cette saison avec l'Union Bordeaux-Bègles malgré les remous qui l'ont agitée en interne et qui ont conduit mi-novembre à l'éviction de Christophe Urios.

Depuis le départ de son manageur, l'équipe girondine a pris dix points en trois rencontres, dont quatre vendredi dernier à La Rochelle (8-12) qui était pourtant sa bête noire.

De retour à l'équilibre (six victoires, un nul, six défaites), l'Union a l'occasion de basculer du bon côté du classement à la faveur de la double réception de Montpellier puis Bayonne. Face à des Héraultais qui l'avait privée de finale en juin dernier, elle entend confirmer et poser enfin ses crampons dans le top 6 du championnat.

UBB-MHR, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 20h30 avec Arnaud Carré et notre consultant Sydney Djiropo.

