EN DIRECT - Top 14 : suivez UBB-Pau sur France Bleu Gironde

A l'aller, l'UBB de Jolmes et Diaby l'avait emporté dans le Béarn (33-37).

En trois semaines et autant de défaites, l'UBB a vu sa marge de manœuvre se réduire dangereusement. Mais au-delà de l'aspect comptable, le leader du championnat a besoin de se rassurer sur la qualité de son rugby.

Face à une équipe béarnaise qui semble se diriger vers un maintien tranquille et qui n'a plus grand chose à espérer, l'Union, qui enregistre le retour de son maitre à jouer Matthieu Jalibert, a l'occasion de remettre la marche avant et de se rappeler au bon souvenir de ses concurrents.

UBB-Section Paloise, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 16h30 avec Arnaud Carré et Vincent Forgues.