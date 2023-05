En DIRECT - Top 14 : suivez UBB - Pau sur France Bleu Gironde

L'Union Bordeaux-Bègles doit battre la Section Paloise ce samedi (17h), si possible avec le bonus offensif, pour conforter sa place dans le bon wagon et mettre la pression sur Toulon qui joue dans la soirée au Racing. Un match à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr

A l'aller, Matéo Garcia et l'UBB avaient sombré à Pau (33-7). © AFP - Gaizka Iroz Rentrée battue (31-17) et frustrée de Toulouse , l'Union Bordeaux-Bègles n'a pas eu le temps de cogiter. Il lui reste deux matches pour atteindre son objectif : une troisième qualification d'affilée pour les phases finales du Top 14. ⓘ Publicité Sixième, l'équipe girondine n'a qu'un point d'avance sur Toulon, 7ème et chez qui elle se rendra le 28 mai lors de la dernière journée. Elle a donc tout intérêt à battre la Section Paloise, quasiment maintenue depuis le weekend dernier, pour prendre un peu d'avance sur un RCT qui se déplacera au Havre pour affronter le Racing un peu plus tard dans la soirée. UBB - Pau, c'est un match à vivre en intégralité à partir de 17h sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec Arnaud Carré, Julien De Jong et Vincent Forgues.