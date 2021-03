EN DIRECT - Top 14 : suivez UBB-Section Paloise sur France Bleu Gironde

Battue sur le fil (25-23) à Brive après avoir enchaîné une série de six matchs sans défaite, l'UBB compte bien en démarrer une autre.

Toujours cinquième du classement, elle compte six longueurs d'avance sur le septième, Lyon, et avec cinq rencontres sur huit à disputer dans son jardin de Chaban-Delmas, elle a donc les cartes en main.

Cinq internationaux sur la feuille

L'Union bénéficie des retours de Ben Botica et Ben Tameifuna, absents en Corrèze, mais aussi de cinq de ses six internationaux, testés négatifs au Covid en milieu de semaine et donc autorisés à jouer. Cyril Cazeaux, Cameron Woki, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert, repositionné à l'arrière, débuteront la rencontre. Yoram Moefana sera sur le banc des remplaçants.

"Je n'attends pas plus des internationaux que des autres, précise le manageur Christophe Urios, j'attends un match d'équipe. Les internationaux se fondront dans l'équipe. Je n'attends rien de plus, ce serait leur mettre une pression terrible. On sait où on va, j'attends un match solide sur les bases et qu'on joue ce qu'on a préparé tout au long de la semaine."

La Section Paloise, elle, regarde dans le rétro. Douzième du championnat, l'équipe béarnaise voit fondre sur elle l'Aviron Bayonnais, vainqueur surprise à Toulon vendredi. Les Béarnais sont donc sous pression avant de se rendre en Gironde.

France Bleu Gironde, radio partenaire de l'Union Bordeaux-Bègles. © Radio France - Bénédicte Courret

Les compos

UBB : Jalibert - Hulleu, Dubié, Uberti, Lam - Botica (o) Lucu (m) - Petti, Higginbotham, Woki - Cazeaux, Marais - Cobilas, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Lamothe, Kaulashvili, Douglas, Tauleigne, Lesgourgues, Desaubies, Moefana, Tameifuna.

Section Paloise : Mogg - Barrett, Roudil, Vatubua, Tuimaba - Hastoy (o) Daubagna (m) - Ugena, Whitelock, Habel-Kuffner - Philip, Metz - Adriaanse, Rey, Calles.

Remplaçants : Lespiaucq, Fisi'ihoi, Ramsay, Erbani, Le Bail, Dumoulin, Manu, Corato.

UBB-Section Paloise, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 17 heures.