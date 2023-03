EN DIRECT - Top 14 : suivez UBB - Stade Rochelais sur France Bleu Gironde

Le Tournoi des 6 Nations terminé, le Top 14 reprend et entre dans sa dernière ligne droite. Il ne reste que six journées à disputer. Les places et les points vont valoir cher.

Après s'être hissée à la 5ème place grâce à trois succès de rang , l'Union Bordeaux-Bègles va devoir maintenir la cadence pour décrocher une troisième phase finale consécutive.

Ce samedi, à l'occasion de la 21ème journée, elle passe un vrai test face au champion d'Europe, 2ème du classement, qu'elle accueille dans un stade Matmut Atlantique à guichets fermés où 42115 spectateurs sont attendus.

L'Union pourra compter sur l e retour de ses internationaux Sipili Falatea, Maxime Lucu et Yoram Moefana pour essayer de signer un dixième succès de rang à domicile.

Vainqueur au stade Deflandre (8-12) en décembre, l'UBB espère doubler la mise pour garder la main dans la course à la qualification. Et dépasser son adversaire au classement.

UBB - Stade Rochelais, c'est un match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 21h avec les commentaires d'Arnaud Carré, Dominique Bourdot et Vincent Forgues.

