EN DIRECT - Top 14 : suivez UBB-Toulon sur France Bleu Gironde

"C'est le match de l'année" a répété cette semaine Christophe Urios. Vainqueur sur la pelouse du leader montpelliérain (22-23) le weekend dernier, l'UBB, qui récupère son maître à jouer Matthieu Jalibert, doit confirmer sur sa pelouse de Chaban-Delmas où elle a perdu ses quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues.

Une victoire lui permettrait même d'être la première équipe à valider mathématiquement sa qualification pour les phases finales (Lyon, 5ème, et La Rochelle, 7ème, s'affrontant lors de la dernière journée, l'un de ces deux clubs ne pourra plus passer devant l'Union). Et de prendre une option supplémentaire vers une demi-finale directe.

Pour cela, il faudra dompter un RCT qui arrive lancé après avoir remporté ses quatre derniers matches. Mais qui sera privé de son capitaine Charles Ollivon.

UBB-Toulon, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce dimanche à partir de 20h30 avec Arnaud Carré, Vincent Forgues et Julien De Jong.