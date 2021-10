EN DIRECT - Top 14 : suivez UBB-USAP sur France Bleu Gironde

Passer la cinquième. C'est l'objectif de l'UBB qui n'a plus perdu depuis son match d'ouverture raté à Biarritz (27-15) le 4 septembre. Rentrée de Pau avec une nouvelle victoire (33-37), l'équipe girondine a l'occasion de conforter sa deuxième place au classement puisqu'elle va recevoir deux fois.

Premier rendez-vous ce samedi face à l'USAP. Les Catalans sont 13èmes du classement après avoir concédé le weekend dernier leur deuxième défaite à domicile face au Stade Français (22-23).

Mais l'Union se méfie du promu. D'abord parce qu'il a montré face à Toulon (victoire 12-9) puis au Racing (défaite 17-14) qu'il pouvait embêter les gros du championnat. Ensuite parce qu'elle a toujours en tête son non-match livré chez l'autre promu, Biarritz.

Si on tombe encore dans le piège de Perpignan c'est qu'on est des petits garçons - Christophe Urios

"Quand tu joues l'esprit relâché, rappelle le centre Jean-Baptiste Dubié, en te disant que tu n'as rien à perdre, c'est là aussi que tu peux aller chercher des performances. Aller décrocher des points qui vont coûter cher à la fin de la saison. C'est comme ça qu'on doit le voir parce qu'ils ne vont pas se déplacer pour passer un weekend à Bordeaux, c'est sûr et certain."

Troisième titularisation de la saison pour Jean-Baptiste Dubié. © Radio France - Justine Hamon

Un état de vigilance que Christophe Urios aimerait voir un peu plus prégnant car après un début de semaine studieux, le manageur a trouvé son groupe beaucoup trop décontracté ce jeudi. "La frontière entre la confiance et être sûr de soi, elle est toujours étroite. Si on met notre rugby dans l'ordre, qu'on met de l'engagement et qu'on se comporte comme des hommes de valeurs, c'est de la confiance. Si la confiance nous permet de mettre de la musique fort dans le vestiaire et de ne pas respecter les mecs... Ça, ce n'est pas de la confiance, c'est de la suffisance. Et ça a le don de me gonfler."

Le staff a procédé à sept changements dans le XV de départ où figurent quatre des six internationaux français (Paiva, Jalibert, Moefana, Buros). Lucu sera sur le banc alors que Woki, légèrement blessé, est ménagé. Tout comme Poirot, Marais et Lam dans l'optique du prochain match face à Clermont.

La compo

XV de départ : Buros - Cordero, Dubié, Moefana, Hulleu - Jalibert (o) Lesgourgues (m) - Diaby (c), Roussel, Petti - Cazeaux, Douglas - Tameifuna, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Maynadier, Kaulashvili, Jolmes, Vergnes-Taillefer, Lucu, Seuteni, Mori, Cobilas.

UBB-USAP, c'est à vivre dès 14h30 sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec Arnaud Carré et notre consultant, l'ancien international Guy Accoceberry.