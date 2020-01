EN DIRECT – Top 14 : suivez Union Bordeaux-Bègles / Bayonne en intégralité sur France Bleu Pays Basque

Toulouse, France

L'Aviron Bayonnais, qui n'a plus gagné depuis la mi-octobre, et reste sur deux cinglantes défaites en Top 14 loin de son stade Jean-Dauger (à Toulouse et à Lyon) enchaîne les voyages chez les équipes en forme de cette première moitié de championnat. Ce samedi 4 janvier, pour la 13e journée et son premier match de l'année, le club ciel et blanc se rend chez le leader, l'Union Bordeaux-Bègles.

Les Bayonnais ne se mettent pas d'objectif et donc de pression comptable, comme à Lyon, et veulent avant tout se servir de ce match pour préparer leur gros rendez-vous pour le maintien face à Agen le 26 janvier. Dans ces conditions, l'Aviron réussira-t-il à limiter la casse et même à relever la tête pour retrouver un peu de confiance ?

Match à vivre en intégralité dès 20h15 sur France Bleu Pays Basque et en live commenté